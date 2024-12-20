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Bursa'da 48 Günlük Su Kaldı: Başkan Bozbey Uyardı

Bursa'da kuraklık sorununa dikkat çeken Başkan Bozbey, barajlardaki içme suyunun 48 gün yeteceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:59
Bursa'da 48 Günlük Su Kaldı: Başkan Bozbey Uyardı

Bursa'da 48 Günlük İçme Suyu Kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki barajlarda hiç yağış olmaması durumunda 48 gün yetecek içme suyu bulunduğunu duyurdu. Bu açıklama, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yapıldı.

Bozbey, konuşmasında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle su kaynaklarının azaldığını vurgularken, geçmişte su tasarrufu çağrılarına Bursalıların gösterdiği desteğe de değindi. "Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük su seviyesinde iken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. Gerçekten Bursalılarla gurur duydum. İnanılmaz tasarruf gördüm," dedi.

Başkan Bozbey, ayrıca Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için sürdürülen çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağına dair yüklenici firmadan taahhüt aldıklarını da belirtti.

Ulaşım ve Alt Yapı Projeleri

Ulaşım konusuna değinen Bozbey, belediyeye ait BURULAŞ şirketine her ay 350 milyon lira destek sağlandığını ve toplu taşıma kullanımını artırmaya yönelik projelerin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, toplu taşımanın daha cazip hale gelmesi için kadınların gece istedikleri yerde inmesi sağlandığını vurguladı.

"Hâlâ bitirilmemiş olan kamulaştırmalarla yol açma çalışmalarına devam ediyoruz," diyen Bozbey, trafik sorununu çözmek adına doğuya yönelik yeni okulların açılmasına yönelik planların yapılması gerektiğini belirtti.

Kentsel Dönüşüm ve Yerel Gelişmeler

Zemin sıvılaşması olan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları sürdüğünü dile getiren Bozbey, Japonya'dan gelen uzmanlarla iş birliği içinde olduklarını ve bu dönüşümlerle vatandaşların güvenliğinin artırılacağını belirtti.

Son olarak, Papa Franciscus'un 2025 yılında İznik'e gelmesinin Bursa'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreci değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi. Bozbey, hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreci değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi. Bozbey, hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını bildirdi.

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