Bursa'da 5 Hükümlü Yakalandı

Bursa İznik'te 5 Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yakalanan Hükümlüler

Ekipler, 34 suç kaydı bulunan ve 13,5 yıl hapis cezası almış E.S. ile birlikte yaralama suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen A.A., hırsızlık suçundan 4 yıl ceza alan E.A., uyuşturucu madde ticareti sebebiyle 4 yıl ceza alan B.O. ve dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezası verilen A.C.'yi yakaladılar.

Emniyet İşlemleri

Yakalanan 5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi. İlgili şahısların yakalanmasıyla birlikte, bölgede asayişin sağlanması adına önemli bir adım atıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında çeşitli suçlardan 34 kaydı olan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İzmir nüfusuna kayıtlı E.S. (fotoğrafta) de bulunuyor.