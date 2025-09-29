Bursa'da 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa Osmangazi'de Hamzabey Ortaokulu'nda 6 öğrenci rahatsızlandı; 112 ve polis ekipleri sevk edildi, öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:10
Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulunda eğitim gören 6 öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.

Okul idarecilerinin ihbarı üzerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi okula yönlendirildi.

Çevredeki hastanelere sevk edilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ortaokuldaki 6 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

