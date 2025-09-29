Bursa'da 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'da Hamzabey Ortaokulu'nda 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Osmangazi'de sağlık ekipleri ve polis olay yerinde

Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulunda eğitim gören 6 öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.

Okul idarecilerinin ihbarı üzerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi okula yönlendirildi.

Çevredeki hastanelere sevk edilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ortaokuldaki 6 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.