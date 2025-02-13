Bursa'da 600 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 600 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir kişi tutuklandı.

Yapılan Operasyonda Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan takibat sonucu A.A.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Şüphelinin aracında ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 600 bin adet sentetik ecza hap bulundu. Bu durum, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne serdi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Bu operasyon, Bursa'da uyuşturucu ile olan mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.