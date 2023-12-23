Bursa'da 8 deniz seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri resmi sitesinden yaptığı açıklamada bugün 8 seferinin iptal edildiği duyurusunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 08:00 ile 12:55 arasında yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)