Bursa'da 8 deniz seferi iptal edildi
Bursa deniz yolu ulaşım hattı bugün için bazı seferlerini iptal etti. Seferleri düzenleyen BUDO'dan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebi ile 8 seferin yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.
Bursa Deniz Otobüsleri resmi sitesinden yaptığı açıklamada bugün 8 seferinin iptal edildiği duyurusunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 08:00 ile 12:55 arasında yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:
- Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)