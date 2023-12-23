Bursa'da 8 deniz seferi iptal edildi

Bursa deniz yolu ulaşım hattı bugün için bazı seferlerini iptal etti. Seferleri düzenleyen BUDO'dan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebi ile 8 seferin yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Bursa'da 8 deniz seferi iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri resmi sitesinden yaptığı açıklamada bugün 8 seferinin iptal edildiği duyurusunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre 08:00 ile 12:55 arasında yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:

  • Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
  • Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
  • Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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