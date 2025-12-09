Bursa'da 93 Yaşındaki Saffet Cansal 1993 Model TOFAŞ'ını 330 Bin TL'ye Sattı

32 yıl sonra mavişinden gözyaşı dökerek uğurladı

Bursa'nın Keles ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Saffet Cansal, yıllardır evinin damında sakladığı hatasız 1993 model TOFAŞ SLX otomobilini 330 bin TL karşılığında genç bir alıcıya sattı.

16 RA 153 plakalı araç, satış sırasında dikkat çeken bir detay olarak yalnızca 12 bin kilometrede olduğu belirtildi.

Cansal, otomobili 1993 yılında sıfır aldığını ve o günden bu yana titizlikle koruduğunu anlattı. Aracı yıllarca damda, camdan güneş almaması için battaniye altında sakladığını; yağmurlu ve karlı havalarda dışarı çıkarmadığını söyledi. Pazarlık anında söz alarak 'Bu araba hiç gün görmedi' diyen Saffet Cansal, eşinin ise araca 'mavişim' diye seslendiğini aktardı.

Kestel ilçesinden gelen Fatih Sakar isimli genç, aracın yeni sahibi oldu. Satış sırasında Cansal, 'Zaten bir hafta sonra battaniyesini çekecektim, zamanı geldi. Sen de yağmur görmeyecek değil mi?' diyerek aracın gelecekte de aynı özenle korunmasını istedi.

İHA muhabirine konuşan Saffet Cansal, aracı nasıl koruduğunu şu sözlerle anlattı: 'Araba hastasıyım ben. Binmekten ziyade bakmaktan zevk alıyorum. Bu zamana kadar garajda sakladım. Daha yağmur, kar hiç görmedi.' 1993 yılında sıfır aldığı otomobili 32 yıl sonra 330 bin TL'ye sattığını ekledi.

72 senelik eşi ise satış sırasında duygusal anlar yaşadı; 'Ben ağladım. Mavişim gitti diye, o yıkardı ben çarşaflarla kurulardım. Oylat’a giderdik orada kalırdık. İstanbul’da akrabalara giderdik' sözleriyle gözyaşlarını gizleyemedi. Cansal, eşine sarılarak teselli etti ve helallik istedi.

Bursa'nın otomobil meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran satış, aracın düşük kilometresi ve yıllarca damda saklanmış olmasıyla öne çıktı.

