Bursa'da 964 Şoföre Otobüs Yangını Söndürme Eğitimi

BURULAŞ ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bursa İtfaiye Eğitim Merkezi'nde 964 şoföre araç yangınlarına müdahale eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:25
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimler, Bursa İtfaiye Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitimlere toplam 964 şoför katıldı.

Eğitim içeriği ve uygulama

Eğitimler, teorik anlatım ve uygulamalı tatbikatlardan oluşuyor. Toplamda 16 grup halinde ve 8 gün sürecek programda, yakıt türlerine göre araçlara müdahale, motor bölümü, kabin içi ve bagaj bölümünde çıkabilecek yangınlara yönelik müdahale yöntemleri detaylı biçimde aktarıldı.

Şoförler önce araç üzerinde uzmanlardan teorik bilgiler aldı; ardından eğitim sahasındaki hurda araçlar üzerinde söndürme uygulaması gerçekleştirdi. Eğitimlerle, otobüs şoförlerinin portatif yangın söndürme cihazlarını etkin kullanabilmeleri hedefleniyor.

Eğitimin amacı

Programın temel amacı, otobüs şoförlerinin kullandıkları araçlarda yangına sebep olabilecek durumları önceden tespit ederek muhtemel yangınları engelleyebilmeleri ve olası yangınlara hızlı, doğru ve etkili müdahale edebilmeleridir.

BURULAŞ ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen bu eğitimler, Bursa'da daha güvenli, erişilebilir ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi.

