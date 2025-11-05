Bursa'da 964 Şoföre Otobüs Yangını Söndürme Eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimler, Bursa İtfaiye Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitimlere toplam 964 şoför katıldı.

Eğitim içeriği ve uygulama

Eğitimler, teorik anlatım ve uygulamalı tatbikatlardan oluşuyor. Toplamda 16 grup halinde ve 8 gün sürecek programda, yakıt türlerine göre araçlara müdahale, motor bölümü, kabin içi ve bagaj bölümünde çıkabilecek yangınlara yönelik müdahale yöntemleri detaylı biçimde aktarıldı.

Şoförler önce araç üzerinde uzmanlardan teorik bilgiler aldı; ardından eğitim sahasındaki hurda araçlar üzerinde söndürme uygulaması gerçekleştirdi. Eğitimlerle, otobüs şoförlerinin portatif yangın söndürme cihazlarını etkin kullanabilmeleri hedefleniyor.

Eğitimin amacı

Programın temel amacı, otobüs şoförlerinin kullandıkları araçlarda yangına sebep olabilecek durumları önceden tespit ederek muhtemel yangınları engelleyebilmeleri ve olası yangınlara hızlı, doğru ve etkili müdahale edebilmeleridir.

BURULAŞ ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen bu eğitimler, Bursa'da daha güvenli, erişilebilir ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ BURULAŞ VE İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN EĞİTİMLERDE, TOPLAM 964 ŞOFÖRE OLASI ARAÇ YANGINLARINA DOĞRU VE ETKİN MÜDAHALE YÖNTEMLERİ HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI OLARAK GÖSTERİLİYOR.