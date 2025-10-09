Bursa'da Ahır Yangını: 170 Küçükbaş Telef Oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan ahır yangınında 170 küçükbaş hayvan telef oldu; yangın samanlığa sıçradı, 3 bin balya ot yandı, jandarma kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 20:10
Bursa'da Ahır Yangını: 170 Küçükbaş Telef Oldu

Bursa'da Ahır Yangını: 170 Küçükbaş Telef Oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi'nde, Hüseyin K'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahırda bulunan 170 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Müdahale ve Zarar

Yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, samanlıktaki 3 bin balya ot da yandı.

Soruşturma

Kundaklama şüphesi üzerine jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 170 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 170 küçükbaş hayvan telef oldu.

İLGİLİ HABERLER

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda 4 Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi
2
Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu
3
TSK Kır Koşusu Takımı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu
4
Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Antalya'ya Döndü
5
Türkiye'nin İlk 5G Laboratuvarı Teknopark İstanbul'da Kuruluyor
6
Gazze Ateşkesi Krizi: Smotrich Destek Vermiyor, Herzog Trump'a Nobel Çağrısı
7
Efkan Ala: Gazze'de Ateşkesin İlk Aşamasının Onaylanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında