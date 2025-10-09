Bursa'da Ahır Yangını: 170 Küçükbaş Telef Oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi'nde, Hüseyin K'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahırda bulunan 170 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Müdahale ve Zarar

Yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, samanlıktaki 3 bin balya ot da yandı.

Soruşturma

Kundaklama şüphesi üzerine jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

