Bursa'da Aile İçi Trajedi: Baba Bıçakla Öldürüldü

Bursa'da Aile İçi Şiddet Olayı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, bir kişi babasını bıçaklayarak hayatına son verdi.

İlk Belirlemeler

İpekyolu Mahallesi'nde S.K. ve oğlu A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın daha sonrasında kavgaya dönüşmesi sonucu, A.K. babasını bıçakladı.

Olayın Ardından Gelinen Nokta

Olayı gören çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri S.K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otopsi Süreci

Hayatını kaybeden S.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.