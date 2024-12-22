Bursa'da AK Parti İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı Gerçekleştirildi

Bursa'da AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç'ın katılımıyla Bursa'da "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi. Program, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve delegeler 5 soruluk bir anket formu doldurdu.

Halis Dalkılıç'tan Önemli Mesajlar

Dalkılıç, konuşmasında, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin omurgası olduğunu vurguladı. "Bizler AK Parti kadroları olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak tek bir yere bakıyoruz. Liderimiz nereyi işaret ediyorsa oraya bakıyoruz. Başka ilgilendiğimiz bir şey yok çünkü bizim liderimiz sadece siyasi parti lideri değil," dedi.

Dalkılıç, AK Parti'nin 23 yıldır Türkiye’nin her ilçesinde, köyünde, mahallesinde ve sokağında izi olduğunu belirtti ve Türkiye’nin son 23 yılda kat ettiği yolu anlattı. "Bizler umudu kalmamış bir Türkiye'yi devraldığımızda hamdolsun duble yol olduk, milletimizin yanında olduk. Savunma sanayinde İHA, SİHA ve TCG Anadolu ile milletimizin umudu olduk," ifadesini kullandı.

Başka Vizyonlar ve Mücadeleler

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, partinin kurulduğundan bu yana Türkiye'deki vesayet odaklarıyla mücadelesine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem iç hem de dış vesayet odaklarıyla nasıl bir mücadele yürüttüğünü aktardı. Erdoğan'ın mazlum coğrafyaların ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Salman, "Cumhurbaşkanımız bugün İsrail'e karşı her platformda Gazze'nin meselelerini dile getirirken, dünyadaki adaleti tesis etmeye çalışıyor," dedi.

Teşkilatın Çalışmaları ve Yenilenme Süreci

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilat mensuplarının özverili çalışmaları sayesinde partinin Türkiye'de hayata geçirdiği hizmetlerin arttığını belirtti. Gürkan, "Biz teşkilat olarak sadece kendimizle yarışıyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz? O hizmetin derdine düştük," şeklinde konuştu. Kongrelerin, teşkilatın yenilenmesi adına önemli bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Programda AK Parti Genel Merkez Bursa İl Koordinatörü Nazlı Ergül, önceki dönem AK Parti Bursa İl başkanları Şevket Orhan ve Hayrettin Çakmak, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da birer konuşma yaptı. Hatıra fotoğrafı çekimi ile sona eren etkinliğe AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Muhammed Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz ve diğer partililer katıldı.

Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, burada konuşma yaptı.

Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, burada konuşma yaptı.