Bursa'da Ambulans Şoförüne Saldırı: 1 Kişi Tutuklandı

Bursa'da Ambulans Saldırısı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hasta taşıyan bir ambulansın önünü kesen ve sürücüsünü darbeden bir kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Ambulans, Gemlik Devlet Hastanesi'nden almış olduğu 80 yaşındaki N.G. hastasını Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkmıştı. İstanbul-İzmir Otoyolu'na girdiği esnada, arkasından gelen otomobil sürücüsü, iddialara göre selektör yaparak ambulansa yol vermesi için işaret verdi.

Saldırı Anı

Ambulansın önünü kesen otomobil sürücüsü S.Y. ve oğlu M.Y., ambulans içinde hasta olmadığını iddia ederek sürücü Muhammed Ali K.'ye saldırdı. Saldırı sonucunda sürücü yaralanarak ambulansın içinde ilk müdahale edilse de, hastayı hastaneye ulaştırmak için yola devam etti.

Adli Süreç Başladı

Dudağına 12 dikiş atılan sürücüye 7 gün iş göremez raporu verildi. Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi. S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.