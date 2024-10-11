Bursa'da Ambulans Sürücüsü Darbedildi Ama Hastasını Yalnız Bırakmadı

Bursa'da Ambulans Sürücüsüne Saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hasta taşırken 2 kişi tarafından ambulansta durdurulan sürücü, şiddete maruz kaldı. Ancak sürücü, bu olaya rağmen hastasını tedavi olacağı hastaneye ulaştırmayı başardı.

Takviye Gereken Hasta ve Tehlikeli Durum

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans, kalp krizi geçirdiği belirtilen 80 yaşındaki N.G.'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden alarak, Bursa Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıktı. İstanbul-İzmir Otoyolu'na giriş yapan ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken, arkasındaki otomobilin sürücüsü dikkat çekici bir şekilde selektör yapıp korna çaldı.

Yüz Yüze Geldiği Saldırı

Ambulansın önünü kesen iki kişi, S.Y. ve oğlu M.Y., sürücüye hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını iddia ederek şiddet uygulamaya başladılar. Bu durum sonucunda sürücü yüzünden yaralandı.

Olumsuz Koşullara Rağmen Devam Etti

Yaşanan saldırı sonrası, ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Yaralı olmasına rağmen Muhammed Ali K., hastasını Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştırmak için yola devam etti. Bu süreçte sürücünün dudağına 12 dikiş atıldığı öğrenildi ve kendisine 7 gün iş göremez raporu verildi.

Olayın Sonrası

Bursa'da yaşanan bu üzücü olayın ardından, polis ekipleri şüphelileri S.Y. ve M.Y.'yi gözaltına aldı ve emniyetteki işlemlerine devam ediyor.