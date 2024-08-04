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Bursa'da Ambulansların Karıştığı Zincirleme Kaza

İnegöl'de meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 22:27
Bursa'da Ambulansların Karıştığı Zincirleme Kaza

Bursa'da Zincirleme Ambulan Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan üzücü bir kazada, iki ambulans ve bir kamyonet çarpıştı. Kaza sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kırsal Çitlik Mahallesi'nde bir kazaya müdahale etmek üzere giden C.Ç. (42) yönetimindeki 16 AAS 627 plakalı ambulans, karşı yönden gelen Ö.İ. (20) idaresindeki 16 ANP 12 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu çarpışma sırasında, aynı olay için bölgeye giden C.B. (30) yönetimindeki 16 YL 418 plakalı ambulans da duramayarak ilk ambulansa arkadan çarptı.

Yaralılar ve Sağlık Durumları

Kazada yaralananlar arasında sürücüler ve sağlık görevlileri O.N, H.U, B.Ö. ve N.Ç. yer alıyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları bildirildi.

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