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Bursa'da Amcasını Bıçakla Yaralayan Genç Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde amcasını bıçakla ağır yaralayan Kadir Z. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:28
Bursa'da Amcasını Bıçakla Yaralayan Genç Tutuklandı

Bursa'da Amcasını Bıçakla Yaralayan Genç Tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, amcasını bıçakla ağır yaralayan zanlı Kadir Z. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Kadir Z., kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Olayın detaylarına göre, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Kadir Z. ile amcası Efe Z. (27) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadir Z., amcasını birçok yerinden bıçakladı.

Olayın ardından, Efe Z. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Efe Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaparak, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadesine yer verildi.

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