Bursa'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Amcasını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Mudanya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasını öldüren İsmail Hakkı Arslan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:57
Bursa'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Amcasını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bir tartışma sonucunda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasını öldüren kişi tutuklandı. Çayönü Mahallesi'nde uzun süredir devam eden bir husumet yüzünden İsmail Hakkı Arslan (65) ile amcası Tahir Arslan (82) arasında yeniden bir gerginlik yaşandı.

Tüfekle Saldırı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Hakkı Arslan, evine giderek tüfeğini alıp balkondan amcasına 4 el ateş etti. Olayın ardından durum 112 Acil Sağlık ile jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu ancak Tahir Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli Tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail Hakkı Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle gelişen bu trajik olay, yerel halkı derinden üzdü.

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