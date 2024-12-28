Bursa'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Korkunç Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında M.E. (25), kontrolündeki otomobil ile aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 16 BLS 038 plakalı otomobiliyle Baba Sultan köyü kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü, aniden aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altına savrulan M.E., olay yerinde ağır yaralanmıştı.

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık görevlileri, M.E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi ve cesedi, Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.