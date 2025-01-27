DOLAR
35,73 -0,18%
EURO
37,51 -0,13%
ALTIN
3.147,99 1,03%
BITCOIN
3.592.288,42 4,22%

Bursa'da Baba İki Çocuğunu Bıçağa Dayayarak Rehin Aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baba, bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Müzakere ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:49
Bursa'da Baba İki Çocuğunu Bıçağa Dayayarak Rehin Aldı

Bursa'da İki Çocuğunu Bıçakla Rehin Alan Baba İkna Edilmeye Çalışılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Hüseyin G. isimli bir şahıs bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Alibeyköy Mahallesi'nde meydana gelen olay üzerine, çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında evin etrafında güvenlik önlemlerini artırarak çocukların güvenliği için gerekli önlemleri aldı.

Müzakere Süreci Devam Ediyor

Müzakereci ekiplerin, yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarına rağmen, Hüseyin G. çocuklarını serbest bırakmayı reddetti. Ekiplerin, şüpheliyi ikna etme gereçlerine devam ettiği bildirildi.

Olayın ayrıntıları ve müzakere sürecine dair gelişmeler bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCG Salihreis Fırkateyni'nden Mısır Açıklarında Balıkçı Gemisine Bilgilendirme
2
Hindistan'ın 76. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
3
Trump ve Modi Arasında Stratejik İşbirliği Görüşmesi
4
Guterres: ABD'nin Dış Yardımlarını Askıya Alması Endişe Verici
5
Konya'da Şok Olay: 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu
6
İstanbul Gezi Soruşturmasında Menajer Ayşe Barım Tutuklandı
7
Gazze Şeridi'nde Ateşkes Sonrası Bankacılık Faaliyetleri Yeniden Başladı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı