Bursa'da Baba İki Çocuğunu Bıçağa Dayayarak Rehin Aldı

Bursa'da İki Çocuğunu Bıçakla Rehin Alan Baba İkna Edilmeye Çalışılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Hüseyin G. isimli bir şahıs bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Alibeyköy Mahallesi'nde meydana gelen olay üzerine, çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında evin etrafında güvenlik önlemlerini artırarak çocukların güvenliği için gerekli önlemleri aldı.

Müzakere Süreci Devam Ediyor

Müzakereci ekiplerin, yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarına rağmen, Hüseyin G. çocuklarını serbest bırakmayı reddetti. Ekiplerin, şüpheliyi ikna etme gereçlerine devam ettiği bildirildi.

Olayın ayrıntıları ve müzakere sürecine dair gelişmeler bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.