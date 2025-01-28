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Bursa'da Baba İki Çocuğunu Rehin Aldı: 15 Saatlik İkna Çalışmaları Sürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçakla çocuklarını rehin alan baba ile polis ve jandarma ekipleri müzakere halinde.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 08:10
Bursa'da Baba İki Çocuğunu Rehin Aldı: 15 Saatlik İkna Çalışmaları Sürüyor

Bursa'da Çocuklarını Rehin Alan Baba İkna Edilmeye Çalışılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hüseyin G. adlı baba, evinde bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Olay, polis ve jandarma ekiplerinin ikna çabalarıyla 15 saati aşmış durumda.

Yangın İhbarı Sonrası Gerçekleşen Olay

Edinilen bilgilere göre, Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğle saatlerinde yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Olay yerine hızla polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülmesine rağmen, ekiplerin araştırmaları sonucu Hüseyin G.'nin yanında getirdiği yangın çıkarıcı bir madde ile evi yaktığı tespit edildi.

Baba, Çocuklarını Rehin Aldı

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatan ekipler, Hüseyin G.'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine yöneldi. Karşısında polis ve jandarma ekiplerini gören Hüseyin G., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Olayın ardından evin çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve müzakere ekibi bölgeye yönlendirildi.

Müzakere Çalışmaları Devam Ediyor

Yaklaşık 15 saati aşkın süredir devam eden ikna çabalarında müzakereci ekip, Hüseyin G.'yi ikna etmeye çalışıyor. Olayın gelişmelerini takip eden ekipler, çocuğun güvenliğini öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

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