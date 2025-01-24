Bursa'da Babasını Tüfekle Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde babasını tüfekle öldüren sanık Emre Şentürk, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma ve Sanığın İfadesi

İfadeleri alınan sanık Emre Şentürk, “üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandı. Duruşmada söz alan sanık, pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme Kararı ve Cezanın İndirimi

Mahkeme heyeti, sanığı haklı tahrik ve iyi hal gibi nedenlerle cezayı 20 yıla düşürdü. Olayın detayları ise, Aralık 2023'te sanatçı ile babası Niyazi Şentürk arasında çıkan bir tartışma sonucunda gerçekleşti.

Olayın Ardından Yaşananlar

Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışma sonrası Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Şentürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan bir saat sonra evinin yaklaşık 5 kilometre uzağında yakalanan sanık, tutuklanarak hapse gönderildi.