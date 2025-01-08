Bursa'da Bacağından Vurulan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Silahlı Saldırı: Bacağından Vurulan E.Ö Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, bacağından vurulan E.Ö., hastaneye kaldırıldı.

İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta, F.M. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş açılması sonucu E.Ö. bacağından yaralandı. Olay sonrası F.M. hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. İlk müdahalenin ardından yaralı E.Ö., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheli F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.