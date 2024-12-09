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Bursa'da Balkon Diptemi: Genç Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 yaşındaki genç 4 katlı binanın 2. katından düşerek ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:29
Bursa'da Balkon Diptemi: Genç Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı bir binanın ikinci katındaki balkondan düşen genç, ağır yaralandı. Olay, Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Özcan B. henüz belirlenemeyen bir sebeple balkondan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç hakkında sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmesi bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen genç ağır...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen genç ağır yaralandı.

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