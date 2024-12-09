Bursa'da Balkon Diptemi: Genç Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı bir binanın ikinci katındaki balkondan düşen genç, ağır yaralandı. Olay, Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Özcan B. henüz belirlenemeyen bir sebeple balkondan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç hakkında sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmesi bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen genç ağır yaralandı.