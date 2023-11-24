Bursa’da Balkondan Eve Girip Hırsızlık Yapan Şahısların Pişkinliği Şoke Etti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eve balkondan girerek 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar, kaçarken ev sahibinin montunu da alıp otobüse bindi. Otobüs ücretini de başka bir vatandaşa ödeten şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TIRMANDILAR

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde bir evi gözetleyen Ömer S. ve Kurtuluş P., balkona ulaşmak için örümcek adam gibi duvara tırmandı. Evin camını kırarak içeri giren şahıslar, evde buldukları 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çantalarına doldurdu. Çıkarken de soğuktan korunmak için ev sahibinin montunu da üzerlerine geçirdi.

OTOBÜSLE KAÇTILAR, ÜCRETİ BAŞKASINA ÖDETTİRDİLER

Balkondan atlayıp caddeye çıkan şahıslar, bir belediye otobüsüne bindi. Yanlarında Bu-Kart olmadığı için otobüs biniş kartını da yanlarındaki bir vatandaşa çektirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir evden 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldılar! Kaçarken ev sahibinin montunu da aldılar! Giderken otobüse bindiler, ücreti de başkasına ödettirdiler

47 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şahısların kimliğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan şahıslardan Ömer S.'nin 47 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ömer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kurtuluş P.'nin işlemleri devam ediyor.

Bir evden 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldılar! Kaçarken ev sahibinin montunu da aldılar! Giderken otobüse bindiler, ücreti de başkasına ödettirdiler

Bursa’da hırsızlık yapan şahıslar kimdir?



Bursa’da hırsızlık yapan şahıslar Ömer S. ve Kurtuluş P. isimli iki kişidir. Ömer S.'nin 47 suç kaydı bulunmaktadır.

Bursa’da hırsızlık yapan şahıslar nasıl yakalandı?

Bursa’da hırsızlık yapan şahıslar, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’da hırsızlık yapan şahıslar, bir evden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Ayrıca ev sahibinin montunu da alıp otobüse bindi.