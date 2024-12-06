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Bursa'da Barınakta Ölen Köpeğin Diğer Hayvanlar Tarafından Parçalanmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde barınakta ölen köpeğin diğer köpekler tarafından parçalanması soruşturuluyor; görevli hakkında ihmal iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:52
Bursa'da Barınakta Ölen Köpeğin Diğer Hayvanlar Tarafından Parçalanmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Bursa'da Barınakta Şok Olay

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyeye ait bir hayvan barınağında ölen bir köpeğin, diğer köpekler tarafından parçalanması olayı büyük tepki topladı. Hayvanseverlerin olayı cep telefonlarıyla kaydetmesi üzerine, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı görevliler hakkında ihmal iddialarıyla soruşturma başlattı.

Hayvanseverlerden Tepki

Barınak ziyaretinde karşılaştıkları manzarayı sosyal medya üzerinden paylaşan hayvanseverler, köpeklerin aç bırakıldığı ve bu nedenle böyle bir durumla karşılaştıklarını savundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bu olay, yerel halkta infiale neden oldu.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Barınakta incelemelerde bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yaşananları kabul edilemez olarak nitelendirdi. Hayvansever kimliğini vurgulayan Deviren, "Depolarımızda aslında mama var. Hayvanların beslenmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim" diyerek, konunun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, uzmanların hayvanların stresten zayıfladığı yönündeki söylemlerinin de bulunduğunu hatırlatarak, olayla ilgili idari bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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