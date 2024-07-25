Bursa'da Belediye Meclis Üyesine Silahlı Saldırı: Şüpheli Serbest Bırakıldı

Bursa'da Yaşanan Silahlı Saldırı Olayı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Koray A. bir silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Koray A. ve İ.A. arasında başlayan tartışma sonrası meydana geldi.

Saldırı ve Sonrası

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, İ.A. silahını çekerek Koray A.'nın bacağını yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Kısa süre içinde ilk müdahaleyi olay yerinde alan Koray A., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Koray A.'nın sağlık durumunun genel anlamda iyi olduğu bildirildi.

Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Salıverildi

Olayın ardından polis ekipleri, İ.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, mahkemeye sevk edilen İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, yerel yönetimlerdeki gerginliklerin ve tartışmaların ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda bir kez daha uyarıda bulunuyor.