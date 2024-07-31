Bursa'da Belediye Otobüsü Oto Tamir Dükkanına Çarptı, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Oto Tamir Dükkanına Çarpan Otobüs Kazası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği için bir oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsü kazası gerçekleşti.

Olayın Detayları

Özkan K. tarafından kullanılan 16 TAT 71 plakalı otobüs, İstanbul Caddesi üzerinde seyrederken kontrolünü kaybetti. Kaza sonucunda otobüs, yol kenarında bulunan oto tamir dükkanına çarptı.

İçinde yolcu bulunmayan belediye otobüsünün sürücüsü, olay sırasında otobüsün içinde sıkıştı. Kaza sonrası hemen acil yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine, kısa sürede 112 Acil Servis, itfaiye ve polis birlikleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Özkan K., olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olup olmadığına dair henüz net bir bilgi verilmedi.