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Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

Bursa'da bir bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:15
Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

Bursa'da Bıçaklı Kavga Sonrası Tutuklamalar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleşen bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, gözaltına alınan dördüncü ifadede, üç şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Cinayet Büro Amirliği Harekete Geçti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti. 11 Ağustos'ta Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki su tesisatı işi yapan inşaat firması çalışanları ile bir oto yıkama işletmesinin personeli arasında gerçekleşen tartışma, ortak su kullanımı sebebiyle başlamıştı.

Olayın Gelişimi ve Yaralanmalar

Gerilim ortamının artmasının ardından, taraflar arasında bıçaklı kavgaya dönüşen çatışmada, Fesih B, Murat B, Abdullah B, Cüneyt B, Serhat O ve Samet O yaralandı. Yaralılar, hızla Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak feci olayda Fesih B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan A.B, İ.Y. ve S.O., çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer bir şüpheli B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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