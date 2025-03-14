Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" Oyunu Heyecanla Sahnelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bir Adam Yaratmak" oyunu ile sanatseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 01:27
Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" Oyunu Heyecanla Sahnelendi

Bursa'da Sanat Dolu Bir Gece

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri çerçevesinde "Bir Adam Yaratmak" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Teyyare Kültür Merkezi'nde Yoğun İlgi

Teyyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterim, Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında kaleme aldığı üç perdelik oyunun sahneye konmasıyla gerçekleşti. Bursalı sanatseverler, bu etkileyici yapıtı izlemek için yoğun bir ilgi gösterdi.

Başarılı Performanslar

Oyun, Günay Yunus Güney tarafından yönetilirken, Aykan Yılmaz, Nihal Türksever Erten, Yüksel Hakverdi ve Uğur Serener gibi yetenekli isimler performans sergiledi. Gösterim sonunda oyuncu ekibi, alkışlarla karşılandı ve Bursalı sanatseverlere selam durdu.

Bursa'da gerçekleştirilen bu etkinlik, yerel sanat sahnesine önemli bir katkı sağlarken, tiyatroseverler için unutulmaz bir deneyim sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında "Bir Adam Yaratmak" isimli oyunu sahneledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında "Bir Adam Yaratmak" isimli oyunu sahneledi.

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