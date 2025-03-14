Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi

Bursa'da Duygusal Bir Tiyatro Deneyimi

Bursa Devlet Tiyatrosu, 'Bir Yaşdönümü Rüyası' isimli etkileyici oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Feride ve Şirin adlı iki kadın arasında geçen duygusal bir yolculuğu konu alan bu oyun, Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Oyun Yönetmeni ve Yazarı

Oyun, Bengisu Gürbüzer Doğru tarafından yönetilirken, Erendiz Atasü'nün kaleme aldığı metin Meriç Coşar tarafından sahneye uyarlanmıştır. Duygusal derinliğiyle izleyicileri etkileyen oyun, anne-kız ilişkisini samimi bir şekilde ele almaktadır.

Başrol Performansları

Oyun, Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral gibi yetenekli oyuncuların başrol performansları ile dikkat çekmektedir. İzleyicilere sundukları derin karakter analizleri, oyunun duygusal yoğunluğunu artırmıştır.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun bu etkileyici yapımı, izleyicilerde unutulmaz anlar yaşatmayı başardı.