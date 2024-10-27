Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı: Diş Doktoru Hayatını Kaybetti

Bursa'da Hüzünlü Bir Olay

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde vahim bir olay yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan diş doktoru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Atilla Ç. isimli şahıs, boşanma sürecindeki eşi Yasemin Ç.'ye evden çıkarken tabancayla ateş açtı.

Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, Yasemin Ç. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, silah seslerini duyduklarında hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yasemin Ç.'nin Hastaneye Kaldırılması

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yasemin Ç.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, diş doktoru ne yazık ki hayatını kaybetti.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Polis eylemi gerçekleştiren Atilla Ç.'yi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Bu trajik olay, sağlık çalışanlarının ve aile hukukunun korunması konusunda önemli bir tartışma başlatabilir.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurulan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurulan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.