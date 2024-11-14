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Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti: Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Bursa İnegöl'de, boşanma aşamasındaki kadın cinayeti sonrası koca intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili detaylar gelişiyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:50
Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti: Koca İntihar Girişiminde Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özlem B.'yi boğarak öldüren Hakan B. (43), ardından yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokağı'ndaki bir evde gerçekleşen olayda, Hakan B. ile eşi Özlem B. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen kavga, trajik bir sona yol açtı.

Hakan B., eşinin cansız bedenini görünce yaşadığı 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin zamanında ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, güvenlik amacıyla sokağa branda açtı.

Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen'in, Hakan B. ile yaptığı görüşmenin ardından, yaklaşık 2 saat çatıda bekleyen Hakan B., intihar girişiminden vazgeçerek polis tarafından indirildi.

Gözaltına alınan Hakan B., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra emniyet müdürlüğüne teslim edildi. Eşinin cansız bedeni ise hastane morguna sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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