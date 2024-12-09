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Bursa'da Boşanma Sürecinde Kanlı Olay: Koca, Eşini Öldürüp İntihar Etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaprak dökümü: Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca intihar etti. Olayda her iki kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:28
Bursa'da Boşanma Sürecinde Kanlı Olay: Koca, Eşini Öldürüp İntihar Etti

Bursa'da Boşanma Sürecinde Kanlı Olay

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir çiftin trajik hikayesi meydana geldi. Fehmi K. (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Serpil K.’yi (32) tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, olay İsabey Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu patika yolda yaşandı. Fehmi K., 20 AFB 49 plakalı otomobilin içinde eşini vurarak hayatını sonlandırdı. Olayın ardından aynı tabancayla kendine ateş eden zanlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan kontrollerde her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan Paniğin Ardındaki Gerçekler

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları, durumu öğrendikten sonra fenalık geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Serpil K. kadın sığınma evinden izinli çıkmıştı ve Fehmi K. çiftin evlilik yıl dönümünü bahane ederek onu zorla arabasına bindirip bu bölgeye götürmüştü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti....

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti....

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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