Bursa'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cami tuvaletinde 68 yaşındaki Hasan Ö.'nün cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 01:51
Bursa'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Şok Olay

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Cuma Mahallesi'nde bulunan İshakpaşa Camisi tuvaletinde bir ceset bulundu. Olay, mahalle sakinleri tarafından fark edildi.

Olayın Geçmişi

Cami tuvaletinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Hasan Ö. (68) olduğunu belirledi.

Ölüm Sebebi ve İnceleme

Yapılan ilk incelemelerin ardından, Hasan Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak nöbetçi savcı tarafından gerekli incelemeler yapıldı. Hasan Ö.'nün cesedi, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamuoyunu derinden etkileyen bu olay, yerel halk ve cami cemaatinde kaygı yaratırken, yetkililer olayı aydınlatmak için soruşturma başlattı.

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