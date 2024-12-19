Bursa'da 'Çengel-12' Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Sahte Alkol Ele Geçirildi

Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da gerçekleştirilen 'Çengel-12' operasyonu sonucunda 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyona dikkat çekti.

Operasyonda, toplamda 450 sahte bandrol ve 160 sahte karekod etiketi gibi birçok yasa dışı belge de ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Vatandaşların Güvenliği İçin Kararlılık

Bakan Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak adına sahte alkol üretimine karşı düzenlenen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "Çengel-12" operasyonunda, 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "Çengel-12" operasyonunda, 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini bildirdi.