Bursa'da Çevre Duyarlılığı: Cebine İzmarit Koyan Genç

Bursa'da Çevre Duyarlılığına Örnek Hareket

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çevre temizliğine önem veren bir gencin görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Motosikletiyle trafik ışıklarında bekleyen genç, sigara izmaritini yere atmak yerine cebine koymayı tercih etti.

İnegöl Belediye Başkanı'nın Paylaşımı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu çevre dostu davranışı övgüyle karşıladı. Taban, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim." şeklinde yorumda bulundu.

Çevre Bilinci Yaygınlaşıyor

Bu olay, yerel halka ve sosyal medyada birçok kullanıcıya ilham verdi. Sigara izmaritinin doğaya zarar vermemesi için alternatif çözümler üretmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.