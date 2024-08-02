Bursa'da Çevre Kirliliğine Karşı Sert Önlemler

Bursa'da Çevre Temizliği İçin Önlemler Alınıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çevreyi kirleten şahıslara karşı sert önlemler alındı. İki kişi, yaptıkları çevre kirliliği nedeniyle mıntıka temizliği yapmaya zorlandı.

Zabıta Ekiplerinin Denetimleri Artıyor

İnegöl Belediyesi, sanayi atıklarının doğaya bırakılmasına karşı sıkı bir takip süreci başlattı. Zabıta ekipleri, denetimlerini artırarak çevre kirleticilere göz açtırmamaya çalışıyor.

Olayın Gelişimi

Ekipler, Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokağı'nda motosikletle dolaşan hurdacıların çevreye yasaklı atık bıraktığına tanık oldu. Hızla hareket eden zabıta, bu şahısları izleyerek, atıkları bırakırken suçüstü yakalamayı başardı.

Kirletici olarak kabul edilen iki kişi, çevre kanununa uygun olarak temizleme işlemi yapmaya zorlandı. Ayrıca, kendilerine idari para cezası da kesildi.