Bursa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Mehmet Karabıyık'ın Ölümü

Bursa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Mehmet Karabıyık'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında, zanlı Ö.Ö. tutuklandı.

Ormanlık bir alanda cesedi bulunan 18 yaşındaki Karabıyık'ın kaybolmasının ardından ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarma ekipleri, kayıp ihbarı ile hemen harekete geçerek, Karabıyık'ın Aydınlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış haldeki cesedine ulaştı.

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ö.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.