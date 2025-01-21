DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
37,16 -0,22%
ALTIN
3.140,15 -1,33%
BITCOIN
3.772.404,35 -2,03%

Bursa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Mehmet Karabıyık'ın Ölümü

Bursa'nın İznik ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Mehmet Karabıyık'ın katil zanlısı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:24
Bursa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Mehmet Karabıyık'ın Ölümü

Bursa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Mehmet Karabıyık'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında, zanlı Ö.Ö. tutuklandı.

Ormanlık bir alanda cesedi bulunan 18 yaşındaki Karabıyık'ın kaybolmasının ardından ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarma ekipleri, kayıp ihbarı ile hemen harekete geçerek, Karabıyık'ın Aydınlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış haldeki cesedine ulaştı.

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ö.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kardeş Katliamı: Silahlı Kavga Sonrası İntihar Girişimi
2
Meloni'den AB'ye NATO'nun Avrupa Ayakını Güçlendirme Çağrısı
3
Isparta Emniyet Müdürü Bildirici, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
4
İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard'dan Türkiye'ye Net Mesaj: 'Destek Vermeyeceğiz'
5
Irak Parlamentosu, Kişisel Statü ve Genel Af Yasasını Onayladı
6
IKBY Başkanı Barzani'den Yangın Sonrası Dayanışma Mesajı
7
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor