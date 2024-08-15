Bursa'da Çinli Turistlere Yönelik Gazete Olayında 3 Kişi Tutuklandı

Bursa'da Turistlere Yönelik Gasap Olayı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bıçak zoruyla Çinli turistlerden para ve araçlarını gasp eden üç şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Çinli turistler Tverxun Xıaokaıti (32) ve Gvang Jun Zhang (28), Bursa-İzmir otoyolu üzerinde seyir halindeyken, Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi'nde bir araç tarafından önleri kesildi. Araçtan inen 3 kişi, bıçak göstererek turistlerin aracını ve yanlarında bulunan parayı gasp etti.

Yetkililerin Müdahalesi

Olayın ardından jandarma ekipleri, turistlerin aracı 3 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak buldu. Yapılan incelemelerde, 22 bin dolar ve 24 bin 500 liranın kaybolduğu belirlendi.

Şüphelilerin Tespiti ve Tutuklanması

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelilerin Ali D. (35), Erkan K. (45) ve Halil E. (37) olduğunu belirledi. Şüphelilerin, olaydan sonra kaçmak için Balıkesir'e yönlendikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin aracında iki bıçak, bir miktar uyuşturucu ve turistlere ait para ele geçirildi.

Jandarma merkezi işlemleri tamamlandıktan sonra, şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.