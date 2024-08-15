Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'da Çinli Turistlere Yönelik Gazete Olayında 3 Kişi Tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin gasbedilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:27
Bursa'da Çinli Turistlere Yönelik Gazete Olayında 3 Kişi Tutuklandı

Bursa'da Turistlere Yönelik Gasap Olayı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bıçak zoruyla Çinli turistlerden para ve araçlarını gasp eden üç şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Çinli turistler Tverxun Xıaokaıti (32) ve Gvang Jun Zhang (28), Bursa-İzmir otoyolu üzerinde seyir halindeyken, Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi'nde bir araç tarafından önleri kesildi. Araçtan inen 3 kişi, bıçak göstererek turistlerin aracını ve yanlarında bulunan parayı gasp etti.

Yetkililerin Müdahalesi

Olayın ardından jandarma ekipleri, turistlerin aracı 3 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak buldu. Yapılan incelemelerde, 22 bin dolar ve 24 bin 500 liranın kaybolduğu belirlendi.

Şüphelilerin Tespiti ve Tutuklanması

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelilerin Ali D. (35), Erkan K. (45) ve Halil E. (37) olduğunu belirledi. Şüphelilerin, olaydan sonra kaçmak için Balıkesir'e yönlendikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin aracında iki bıçak, bir miktar uyuşturucu ve turistlere ait para ele geçirildi.

Jandarma merkezi işlemleri tamamlandıktan sonra, şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çinli turistlerin bir miktar para ile aracını bıçak zoruyla gasbeden 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!