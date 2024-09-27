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Bursa'da Cinsel İstismar Davasında 4 Sanığa 42 Yıl Hapis Cezası

Bursa'nın Kestel ilçesinde 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 4 sanığa toplamda 42 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:33
Bursa'da Cinsel İstismar Davasında 4 Sanığa 42 Yıl Hapis Cezası

Bursa'da Cinsel İstismar Vakası

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen cinsel istismar ve alıkoyma davasında karar verildi. Geçtiğimiz yıl, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun alıkonulması ve cinsel istismara maruz kalması üzerine tutuklanan dört yabancı uyruklu sanık, toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararı

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri ve taraf avukatları katıldı. Sanıkların önceki ifadelerini yinelemesi üzerine mahkeme heyeti, kararı açıkladı. Sanıklar, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasından 30 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Olayın Detayları

Geçen yıl Kasım ayında, 15 yaşındaki E.T. Kent Meydanı'nda tanıştığı F.N. adlı sanığın evine gitti. F.N. ve diğer sanıklar tarafından alıkonulan genç kız, 4 kişinin cinsel istismarına uğradı. E.T., yaşadığı durumu ailesine bildirdi ve bunun üzerine bir şikayette bulunuldu. Gözaltına alınan F.N, N.A.A, S.A.N. ve S.P. tutuklanarak dava açıldı.

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