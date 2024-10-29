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Bursa'da Çocuğa Çarpıp Kaçan Sürücü İçin 6 Yıl Hapis İstemi

Osmangazi'de kaykayıyla oyun parkına giden 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü, 6 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:09
Bursa'da Çocuğa Çarpıp Kaçan Sürücü İçin 6 Yıl Hapis İstemi

Bursa'da Kaykayla Oyun Parkına Giden Çocuğa Çarpan Sürücü Hakkında Dava Açıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaykayıyla evinin yakınındaki parka giden 10 yaşındaki çocuğa çarparak kaçan sürücü hakkında dava süreci başlatıldı. Olay, Yunuseli Mahallesi 232. Sokak'ta 8 Eylül tarihinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi ve Sanığın İfadesi

10 yaşındaki Yusuf Çakır, oyun parkına giderken, Özcan S. tarafından kullanılan 16 S 4079 plakalı servis minibüsüyle çarptıktan sonra ağır yaralandı. İlgili bilirkişi raporuna göre, sanığın kaykayıyla giden çocuğa dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarptığı kaydedildi.

Olay esnasında sanığın, arabanın direksiyon kontrolünü sağlarken sağ arka tekerde bir sarsıntı hissettiği ve sağ aynaya baktığında yerde yatan bir çocuk gördüğünü belirttiği ifade edildi. Olay yerinde yaşanan panik nedeniyle, sanığın kaçmaya karar vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yusuf Çakır'ın Hastaneye Kaldırılması

Acil yardım ekipleri, yaralı çocuk Yusuf Çakır'ı Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahale sonucunda, talihsiz çocuk kurtarılamadı. Cenazesi, Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde kılınan namaz sonrasında Yunuseli Mezarlığı'na defnedildi.

Sanığın Yargı Süreci

Olayın ardından yapılan araştırmalar neticesinde, kaçan sürücünün kimliği belirlenerek gözaltına alındı. Özcan S, tutuklu olarak yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Başlatılan dava kapsamında, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.

Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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