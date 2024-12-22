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Bursa'da Çocuklar İçin 4 Mevsim Kayak Eğitimi

Bursa'da simulator ile kayak eğitimi alan çocuklar, kış sporlarını yıl boyu öğrenme fırsatı buluyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:06
Bursa'da Çocuklar İçin 4 Mevsim Kayak Eğitimi

Bursa'da Kayak Eğitimi Simülasyonla Yapılıyor

Bursa'da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ormanspor Kulübü, simülasyon teknolojisi ile kayak eğitimleri sunarak geleceğin kayakçılarını yetiştiriyor. Uludağ Kayak Merkezi'ndeki tesislerde, 7-18 yaş grubundaki sporcu adaylarına yıl boyunca kayak yeteneklerini geliştirme imkanı sağlanıyor.

Dört Mevsim Kayak Eğitim Fırsatı

Kulüp, sadece kış aylarında değil, her mevsim kayak sporuna katılımı teşvik etmek amacıyla simülatörlerden yararlanıyor. Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Ormanspor Kulübü Başkanı Ali Yapmış, 1986'da kurulan kulübün, Bursa ve çevresindeki çocuklara kayak eğitimi verme misyonunu sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, şehit ve gazi çocuklarına yönelik de eğitimler verildiğini ifade etti.

Yapmış, 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundukları projeyle kayak ve snowboard simülatörlerini kullanmaya başladıklarını, amaçlarının sporcular yetiştirmek ve kayak sporunu geliştirmek olduğunu ifade etti.

Teknolojiyle Kayak Eğitimi Öne Çıkıyor

Kulüp antrenörü Onur Can Buğday, kayak sporunun yıl boyu yapılabilmesi için simülatör kullanarak eğitimleri dört mevsime yaymayı hedeflediklerini belirtti. Öğrencilerinin 7-18 yaş arasındaki gruptan oluştuğunu ifade eden Buğday, Alp disiplini branşında simülasyon eğitimi verdiklerini vurgulayarak, kayak simülatörünün Bursa'daki kulüpler arasında tek olma özelliğine sahip olduğunu aktardı. Bu sayede sporcu adaylarının kondisyonlarını mevsim ve kar şartlarına bağlı kalmaksızın yüksek tutabilme imkanı sağlanıyor.

Bursa'da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormanspor Kulübünce simülasyonla...

Bursa'da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormanspor Kulübünce simülasyonla verilen kayak eğitimleriyle 4 mevsim boyunca geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor.

Bursa'da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormanspor Kulübünce simülasyonla...

Bursa'da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormanspor Kulübünce simülasyonla verilen kayak eğitimleriyle 4 mevsim boyunca geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor.

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