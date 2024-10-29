Bursa'da Coşkulu Cumhuriyet Korteji Gerçekleşti

Bursa'da Motosikletlerle Cumhuriyet Korteji Düzenlendi

Bursa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir korteje ev sahipliği yaptı. Orhangazi, Gemlik, İnegöl ve Mudanya ilçelerinden yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, Orhangazi Cumhuriyet Alanı'nda buluştu.

Kortej, katılımcıların Türk bayrakları açmasıyla renklendi. Motosiklet sürücüleri, bayraklarıyla birlikte ilçe turu atarak etkinliğe coşku kattı. Korteje Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de motosikletiyle iştirak etti.