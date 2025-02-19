Bursa'da Coşkulu Türk Halk Müziği Konseri Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, renkli bir konserle müzikseverleri buluşturdu. Etkinlik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konseri, usta şef Nilüfer Göl yönetirken, sahne alan solistler Türk Halk Müziği'nin en sevilen eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi. Katılımcılar, zaman zaman bu eserleri hep birlikte söylerken, salonun atmosferi coşkulu bir hale geldi.

Etkinlik sonunda, Bursalı sanatseverleri selamlayan şef ve orkestra, uzun süre süren alkışlarla karşılandı. Bu anlamlı gece, Türk Halk Müziği'nin zengin repertuarını bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.