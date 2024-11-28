Bursa'da Damat Katili Kayınpeder 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Aldı

Bursa'da damadını öldüren İsmail Hakkı Ö., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kasten öldürme suçundan müebbet hapsi istenen sanık, tanıkların dinlenmesinin ardından söz aldı.

Sanık, olaydan önce damadı Ali Gürbüz ile aralarında geçen tartışmayı anlatarak, 4-5 yıldır bıçak taşıdığını belirtti. Gürbüz'e “rahmetli” diye hitap etmesinin, onu daha değersiz görmek anlamında olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Ö, torunlarının gidişini istememesinin sebebini de açıkladı.

Olay, geçen yıl haziran ayında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Damat Ali Gürbüz'ün kayınpederiyle aralarındaki husumet sebebiyle tartışma başladı ve kavgaya dönüşerek İsmail Hakkı Ö. damadını boğazından bıçakladı. Gürbüz olay yerinde hayatını kaybetti, İsmail Hakkı Ö. tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanığın cezasını tahrik ve takdir indirimi ile 12 yıl 6 aya düşürdü.

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