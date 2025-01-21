Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Üniversiteler Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bursa'da Üniversiteler Arasında Önemli Protokol

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile denetimli serbestlik hizmetleri alanında önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

Başsavcılık makamında gerçekleştirilen törende, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar işbirliği protokolünü imzalayarak tarihi bir adım attılar.

İşbirliğinin Amaçları

Törende konuşan Başsavcı Solmaz, bu işbirliğinin denetimli serbestlik hizmetleri alanında çeşitli hedefler içerdiğini belirtti. Protokol ile;denetimli serbestlik müdürlüğünde görevli memurların mesleki gelişimleri, yükümlülerin eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konularda üniversitelerden eğitim desteği alınacak.

Ayrıca, üniversitelerde görevli akademisyenlerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde akademik çalışmalar yapması ve üniversite öğrencilerinin müdürlükte staj yapma imkanı bulması da protokolün kapsamına dahil edildi.

Hedeflenen Yararlanan Sayısı

Başsavcı Solmaz, protokolün 134 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile 14 bin 773 yükümlü, üniversitedeki akademik personel ve staj yapmak isteyen öğrenciler için faydalı olacağını belirtti.

Rektörler Yılmaz ve Çağlar, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dilerken, törende Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve diğer ilgililer de yer aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliğine yönelik protokol imzalandı. Başsavcılık makamında gerçekleştirilen törene katılan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz (sağ 5), BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (sağ 6) ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar (sağ 4), işbirliği protokolünü imzalayarak hayata geçirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliğine yönelik protokol imzalandı. Başsavcılık makamında gerçekleştirilen törene katılan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz (sağ 5), BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (sağ 6) ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar (sağ 4), işbirliği protokolünü imzalayarak hayata geçirdi.