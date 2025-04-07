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Bursa'da Deniz Otobüsü Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm seferlerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:37
Bursa'da Deniz Otobüsü Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin, İstanbul ile Bursa arasında yapacağı seferler, bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamen iptal edilmiştir.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı planlanan toplam 12 sefer, hava şartlarının olumsuz seyretmesi yüzünden gerçekleştirilemeyecektir.

Sefer iptalleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için BUDO'nun resmi web sitesini takip etmeniz önerilmektedir.

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