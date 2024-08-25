Bursa'da Devrilen Traktörde 6 Yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Traktör Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir kazada, H.Ç. yönetimindeki traktör römorkuyla birlikte devrildi. Olay sonucu toplamda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Sebepleri ve Yaralılar

Traktör, 16 Y 1298 plakasıyla seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Bu feci kazada sürücü H.Ç. ile birlikte A.M, S.D, A.T.Ç, A.Ö. ve A.A. yaralandı. Yaralıların durumu, sağlık ekipleri tarafından değerlendirilirken, A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Acil Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Olayın hemen ardından, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Devrilen römorkun altında sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiye ekipleri hızlı bir müdahalede bulundu. İlk müdahale sonrası yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.