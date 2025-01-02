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Bursa'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 62 yaşındaki Ali Yaman hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:08
Bursa'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, devrilen traktörün altında kalan Ali Yaman (62) yaşamını yitirdi. Çakırlı Mahallesi'nden Keramet Mahallesi'ndeki zeytinliğine gitmekte olan Yaman, 16 BCL 92 plakalı traktörüyle Keramet altı mevkisi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Ali Yaman'ın devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaman'ın cesedi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak gerekli işlemler için hazırlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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