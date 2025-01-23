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Bursa'da Dini Duyguları İstismar Eden Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Derman Gönül A. tutuklandı. Dini duyguları istismar ettiği öne sürülen zanlıya hukuki işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:34
Bursa'da Dini Duyguları İstismar Eden Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Dolandırıcılık İddiası

Bursa'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Derman Gönül A., tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programındaki ifadeleri ve WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak zanlı hakkında inceleme başlattı.

Şüphelinin Suçlamaları

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli “677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun”a aykırı davranmak ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derman Gönül A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.

Televizyondaki İfadesi Tepki Topladı

Bir televizyon programında “Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim.” şeklindeki ifadeleriyle dikkat çeken Derman Gönül A., gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. Bu olay, dini duyguların istismarına yönelik toplumsal hassasiyetin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

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