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Bursa'da Diş Hekimi Kadın Hasta Tarafından Bıçakla Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir diş hekimi, hasta tarafından bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:36
Bursa'da Diş Hekimi Kadın Hasta Tarafından Bıçakla Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Arabayıatağı Mahallesi Özen Sokak'taki özel bir klinikte meydana gelen olayda, bir diş hekimi H.N.Ö., kadın bir hasta tarafından bıçakla yaralandı. İddialara göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın hastayla diş hekimi arasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, hasta kadının yanında taşıdığı bıçakla H.N.Ö.'yü sağ omzundan bıçakladığı bildirildi. Olayın ardından, durumu acil olarak 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı diş hekimini Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hafif yaralanan diş hekiminin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, şüpheli kadın hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

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