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Bursa'da Dolandırıcılar İstanbul'da Yakalandı: Anne Rolüyle Hedef Aldılar

Bursa'da, kendisini kadının oğlu olarak tanıtan dolandırıcılar İstanbul'da yakalandı. Olayda 21 bilezik ve 30 bin lira çalındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:24
Bursa'da Dolandırıcılar İstanbul'da Yakalandı: Anne Rolüyle Hedef Aldılar

Bursa'da Dolandırıcılık Skandalı: Zanlılar İstanbul'da Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, telefonla aradığı kadını oğlu olduğuna inandırarak dolandırdığı iddia edilen zanlı, arkadaşıyla birlikte İstanbul'da yakalandı. 72 yaşındaki S.Y.'yi hedef alan dolandırıcı, kendisini "oğlu Suat" olarak tanıttı.

Telefon konuşmasında, "Anne, şarjım bitti. Arkadaşımdan arıyorum, acil ödemem var. Evde ne kadar para veya altın varsa, eve göndereceğim kişiye teslim et" diyerek kadını ikna etti. Tüm bu sahtekarlığa inanan S.Y., yaklaşık bir saat sonra kapısına gelen dolandırıcıya 21 bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 30 bin lira ve 2 bin dolar teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.Y., hemen polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler ve güvenlik kamera kayıtları sayesinde dolandırıcıların U.E. ve H.P. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin İstanbul'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen polis, onları yakaladı. Yakalanan zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21 bilezik, 7 Cumhuriyet altını ve 43 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere Bursa'ya getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da telefonla aradığı kadını oğlu olduğuna ikna edip dolandırdığı öne sürülen şüpheli ile...

Bursa'da telefonla aradığı kadını oğlu olduğuna ikna edip dolandırdığı öne sürülen şüpheli ile arkadaşı İstanbul'da gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21 bilezik, 7 Cumhuriyet altını, 43 bin lira ele geçirildi.

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